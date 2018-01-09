Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Genel Kurulda 2018 yılı bütçe konuşmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, maliyetlerle ilgili gündeme getirdiği aracın tır değil, kamyon olduğunu belirterek, "Tır farklı. Tırların 4 aksı var. 4 akslık araçların otoyollarda veya köprülerdeki ücretleri farlıdır, kamyonların ücretleri farklıdır." dedi.

Bakan Arslan, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İzmir-Ankara hızlı tren projesi tüm kesimlerinde altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Arslan, altyapı çalışmalarında yüzde 28 fiziki ilerleme sağlandığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulunda, bir kamyonun İstanbul-Ankara arası seyahatindeki masrafından söz ettiğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın da bunun üzerine kamyonla ilgili değerleri vererek, düzelttiğini anımsatan Arslan, daha sonra CHP'den iki milletvekilinin İstanbul'dan yola çıktıklarını, Ankara'ya kadar bir tırla geldiklerini bildirdi.

"Bütçe konuşmalarında gündeme gelen kamyondu, tır değil. Tır farklı. Tırın çekicisi vardır, ayrıca bir de dorsesi vardır, çekici ile dorse birlikte 4 dingil veya 4 akstır. 4 dingil ve 4 akslık araçların otoyollarda veya köprülerdeki ücretleri farlıdır, kamyonların ücretleri farklıdır." diyen Arslan, şöyle devam etti:

"Tırın, 4. sınıf araç için Ankara-İstanbul arası otoyol ücreti 49 lira. Ancak kamyonun ki 35 lira 25 kuruştu, şimdi 38 lira 75 kuruş. Bunu, çıkıp 'rakamları düzeltiyorum.' deyip kamyon yerine tır sürerseniz, zaten orada tartışma bitmiştir. Kaldı ki köprü ücretleri 3. sınıf araçlar için 30 lira 15 kuruştu, çift yönlü 60 lira 30 kuruştu. Arkadaşlar bir de tablo yayınlamışlar, diyorlar ki 'Köprü geçiş ücreti 82 lira.' Tır için olsa dahi 82 lira çift yönlüdür yani 41 liradır. 41 lira nerede, 82 lira nerede? Bahis konusu olan kamyondur. Kamyon için 30 lira 15 kuruş idi, bugün de 32 lira 30 kuruş. 32 lira nerede, 82 lira nerede?

Yine diyor ki 'Ankara-İstanbul arası 500 kilometre. Kilometre başına da 1,20 liralık akaryakıt harcanır. Bin 100 lira yakıt parası.' 500 kilometre diyorsanız, kilometre başına da 1,20 lira diyorsanız 600 lira eder, bin 100 lira etmez. Kaldı ki mesafe 500 kilometre değil. Kamyonu Selimpaşa'dan başlatmışlar. Çünkü Ankara-İstanbul arası 425 kilometredir, köprüye kadar sayarsanız 450'dir. Ancak 500'ü tutturmak için İstanbul'un da batısında Mahmutbey'e 43 kilometre mesafesi olan Selimpaşa'dan kalkılıyor. Ben olsam Kapıkule'den gelirdim, 700'ü de tuttururdum."

"Daha dikkatli olsun"

Söz konusu tırın 2 Ekim 2017 tarihinde Mecidiye'den yola girdiğini, Gerede'den çıktığını anlatan Bakan Arslan, tırın, HGS'si olmasına rağmen, HGS gişesi yerine OGS gişesini kullandığını ve cezalı duruma düştüğünü belirtti.

Bunun on kat cezası olduğunu hatırlatan Arslan, "Söz konusu tırın sahibini buradan uyarıyoruz. Gitsin, işlemini yapsın, arkadaşlar HGS'sinde yeteri kadar bakiye olması nedeniyle başvurusu üzerine o cezayı da kaldırıp, 42 lirayla işlemini yapabilir hale getirecekler. Lütfen daha dikkatli olsun." dedi.

Arslan, "Yaptığımız, dün de olduğu gibi, bugün de olduğu gibi insanımızın erişimini, ulaşımını sağlamak, ülkemizin bulunduğu konum itibarıyla taşımacılık pastasından daha fazla pay alması, uluslararası taşıma koridorlarındaki avantajını ülke ve milletimiz lehine kullanacak şekilde ana koridorları tamamlamaktır. Ulaştırmanın her türünde yaptığımız budur. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Kamyoncu para kazanamıyor"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Özkan Yalım, sataşmadan dolayı söz alarak, Bakan Arslan'ı, Ankara-İstanbul arasında birlikte seyahat etmeye çağırdı.

"Yolda kamyoncu parklarına gideceğiz ve uyguladığınız politikalarla ilgili direkt söz sahibinden yanıtları alacaksınız." diyen Özkan, İstanbul Selimpaşa'dan kamyonla hareket ettiklerini ve Ankara'ya geldiklerinde 155 TL ödediklerini belirtti.

Aracın 4. sınıf olduğunu aktaran Yalım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği rakamların tamamen doğru olduğunu ifade etti.

Yalım, "Araç boş geldi. 1100 TL'lik mazot yaktık. Dolu gelseydik 1400-1500 TL mazot yakardık. 1509 TL'lik maliyetin için şoför maliyeti bile yok. Siz vatandaşı yağ yakmaya zorluyorsunuz. Çünkü kamyoncu para kazanamıyor." diye konuştu.

Bakan Aslan, yeniden söz alarak, "Bizim seyahat etmeye ihtiyacımız yok. Çünkü biz gece gündük vatandaşın içindeyiz. Her yerde kamyoncuyla, sürücüyle, esnafla beraberiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylediğinin kamyon, seyahat edilen aracın ise tır olduğunu belirten Arslan, "Bunlar birbirinden farklı iki araçtır. 150 küsür TL ücreti bütün vatandaşlar köprü parası sanıyor. Buna otoyol dahildir. Köprü parası tek yönlü alınır. Sonra o araç geriye döndüğünde ayrıca para verilmez. Köprü parasını yarı yarıya diye düşünmeniz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, HGS ücretlerinde herhangi bir indirime gitmelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.

(Bitti)