TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurulda bugün, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon kararı görüşülecek.

Bugün ayrıca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak birer saat sözlü sorulara yanıt verecek.

Kamu Denetçiliği Kurumu 2016, 2015, 2014 ve 2013 Yıllık Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları da gündemin ön sırasına alındı.

Genel Kurulda çarşamba ve perşembe günleri uluslararası sözleşmeler de ele alınacak.

Öte yandan, MHP'nin "Reşit oldukları için sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılmak zorunda kalan korunmaya muhtaç çocukların sorunları", HDP'nin "Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadın" ve CHP'nin KHK'ların gündemin ön sırasına alınmasına ilişkin grup önerilerinin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu'nun, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 138. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önergesi kabul edildi.