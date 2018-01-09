TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yurt dışı gezisine ilişkin tezkerenin oylanmasında karar yeter sayısı istenilmesi tartışmaya yol açtı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, Meclis Başkanlık tezkereleri ele alındı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında bir heyetin, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 13. Konferansı'na katılmak üzere İran'a resmi ziyaretine ilişkin tezkerenin oylamasında, HDP ve CHP karar yeter sayısı istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu istemin Meclis teamüllerine aykırı olduğunu ifade etti.

Tezkere, iki kez karar yeter sayısı bulunamamasının ardından üçüncü seferde kabul edildi.

Bu tezkerenin oylanmasının ardından, HDP'li bazı milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair taleplerin oylanmasına geçildi.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün izinli sayılmasına dair tezkere kabul edilmedi.

AK Parti'li Turan, TBMM Başkanı Kahraman'ın yurt dışı gezisine ilişkin tezkerede, teamüllere aykırı bir şekilde karar yeter sayısı istenildiğini belirterek, yapılan işlemin siyasi olduğunu değerlendirdiklerini ve Öztürk'ün izinli sayılmasına ilişkin tezkereye ret oyu verdiklerini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, iktidarın Genel Kurulda yeterli sayıda milletvekili bulundurması gerektiğini ifade ederek, "Bizler burada eleştirdiğimiz bir şeyi söylediğimizde siz sayı çoğunluğunuza dayanarak 'Siz de bunu yaparsanız biz de şimdi bunu yaparız.' diye mi karşılık vereceksiniz? O zaman buyurun, böyle bir siyaset yürütmek istiyorsanız tebrik ederiz, başarılar dileriz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, normal şartlarda karar yeter sayısı istenilmeyecek diye bir şeyin söz konusu olmadığını, iktidar partisinin Genel Kurulda yeterli milletvekilini bulundurmak durumunda olduğunu söyledi.

Özel, "Başta iktidar partisi olmak üzere, Meclis Başkanının keyfi uygulamaları hepimizin canına tak etmiştir. Yurt dışına gruplardan milletvekili talep etmek yerine, doğrudan milletvekilleriyle temas kurmasından grubunuzun rahatsız olduğunu içeride, başka mecralarda söyleyip burada gelip bu yapılan saygısızlıklara sessiz kalamazsınız. Yapmanız gereken, Meclis Başkanının bu tahakkümcü iradesine karşı çoğunluk partisi olarak partinizin ve Meclisin onurunu, iradesini korumaktır. Sizi saymayan Başkanı biz hiç saymıyoruz; bu Meclisi saymayan Başkanı asla saymıyoruz, asla kabul etmiyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Meclis Başkanımızın yapmış olduğu idari bir işlemi eleştirmek başka bir şey, Meclis teamüllerine uymayarak ilgili tezkereye 'hayır' demek başka bir şeydir." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda, HDP İstanbul Milletvekilili Erdal Ataş, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün izin taleplerine ilişkin tezkereler ise kabul edildi.

Genel Kurulda, oylamalar sırasında sık sık karar yeter sayısı istenildi ve birleşime ara verildi.