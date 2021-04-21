TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak
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TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk  Bayramı nedeniyle özel gündemle toplanacak.

TBMM'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anıta çelenk bırakacak. Daha sonra TBMM Başkanı Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Daha sonra Birinci Meclis'te anma töreni düzenlenecek. TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Şentop, burada bir konuşma yapacak, daha sonra Özel Defter'i imzalayacak.Saat 14.00'te ise TBMM Genel Kurulu, özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği oturumda TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyon ise pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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