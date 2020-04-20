TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında planlanan pek çok etkinlik, koronavirüs nedeniyle iptal edilirken, Meclis Genel Kurulu 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında planlanan pek çok etkinlik, koronavirüs nedeniyle iptal edilirken, Meclis Genel Kurulu 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra Birinci Meclis'te de anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. CHP, MHP ve HDP liderlerinin de katılacağı özel oturumda, esnek katılım gerçekleşecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri 10'ar dakika, temsil edilen partilerin temsilcileri ise 3'er dakika konuşma yapacak. Akşam, TBMM Başkanının ev sahipliğinde yapılması planlanan resepsiyon ve Meclis'in 100'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle planlanan diğer etkinlikler ise yapılmayacak. 23 Nisan öncesi Meclis Genel Kurulu, kulisler, şeref holü temizlenirken, Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: DHA