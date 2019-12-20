TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (4)

20.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:00

İYİ PARTİ ADINA DERVİŞOĞLU KONUŞTU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, konuştu. Dervişoğlu, bütçeyi eleştirerek, "Bu bütçe, iktidarın yani hükumetin bütçesidir. Bu bütçe de vatandaş yoktur. Bu bütçede emekli, dul, yetim, işçi, köylü, çiftçi, esnaf, tüccar, sanayici yoktur, atanamayan öğretmenler, emeklilikte saraya takılanlar, iş arayıp da bulamayanlar yoktur. Bu bütçe, maaşların nasıl ödeneceğine, sosyal yardımların nasıl karşılanacağına, faizlerin ne şekilde kapatılacağına, müteahhitlerin beklentilerine nasıl cevap verileceğine göre kurgulanmıştır. Kısaca, vizyondan mahrum, misyonunu belirleyememiş, hedeflerini ortaya koyamamış bir bütçeyle karşı karşıyayız" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NIN MECLİSE İHTİYACI YOKTUR'

Dervişoğlu, gelir toplamı 956 milyar 600 milyonluk bütçede, yatırımlara ayrılan payın sadece 64 milyar lira olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2019 bütçe teklifinde öngörülen bütçe açığı 80 milyar olarak belirlenmiş, 139 milyar olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası ihtiyat akçesini, imar affından gelen meblağı ve bedelli askerlikten kaynaklanan katkıları buna eklerseniz bütçe açığının 180 milyarın üzerinde olduğunu tespit edersiniz. Şimdi, 2020 bütçe teklifinde 139 milyar liralık bir açık öngörüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, görüşmeler başladığından beri herhangi bir mazereti olmamasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelere katılım göstermemişlerdir. Bütçeyi yardımcısı marifetiyle sunmuşlar ve anlaşılan odur ki, yine yardımcısı aracılığıyla savunacaklardır. Esasen, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e ihtiyacı yoktur, belki de gelmemekte haklıdır."

Besti KARALAR-Harun ÖZALP/ANKARA,

Kaynak: DHA