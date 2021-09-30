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TBMM Genel Kurul salonu yeni döneme hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurul salonu yeni döneme hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul salonu yenilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Genel Kurul salonu yenilendi.

TBMM Genel Kurul salonundaki eski sistem yenilendi. Milletvekilleri parmak izi veya şifre ile sisteme giriş yaparak oy kullanabilecekler. Milletvekillerinin oturduğu sıralar da gül ağacı mobilya ile yenilenerek, sıralara ekranlar konuldu. Bu ekranlar aracılığıyla milletvekilleri oy kullanabilecekler. 200'e yakın milletvekili de parmak izlerini verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak yapılan yeni sistemin Avrupa'da kullanılan sistemle aynı olduğu öğrenildi. Salondaki halılar ve elektrik sistemi de yenilendi. Parti isimleri değişiklikleri ise artık elektronik sistemle yapılacak. - ANKARA

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Şentop: "Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var. TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte.
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