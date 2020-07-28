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TBMM Fındık Çalışma Grubu: "Üreticilermiz adeta çifte bayram sevincini yaşıyorlar"

Fındık üreten illerin milletvekillerinin TBMM bünyesinde oluşturduğu Fındık Çalışma Grubu, Giresun kalite fındık için 22,5 lira, Levant kalite fındık için ise 22 lira olarak belirlenen fındık fiyatları konusunda hükümetin her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşıladığını belirtti.

TBMM Fındık Çalışma Grubu:
28.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:26

Fındık üreten illerin milletvekillerinin TBMM bünyesinde oluşturduğu Fındık Çalışma Grubu, Giresun kalite fındık için 22,5 lira, Levant kalite fındık için ise 22 lira olarak belirlenen fındık fiyatları konusunda hükümetin her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşıladığını belirtti.

Fındık üreten Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, Düzce, Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Kocaeli illerinin milletvekilleri tarafından TBMM bünyesinde oluşturulan Fındık Çalışma Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı fındık müdahale alım fiyatlarının, 50 randıman Giresun kalite fındık için 22,5 lira, 50 randıman Levant kalite fındık için ise 22 lira olarak açıklanması konusunda hükümetin her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşıladığını belirtti.

Fındık Çalışma Grubu, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "TBMM Fındık Çalışma Grubu olarak açıklanan fiyat ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Fiyatlar, 50 randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22.5 lira, 50 randıman Levant kalite kabuklu fındık için ise 22 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlara mazot, gübre, tarım sigortası, organik tarım ve alan bazlı destekler de ilave edildiğinde kilogram fiyatları 25 TL ile 25,5 TL'ye ulaşmaktadır. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız. Teşekkürler Sayın Tarım ve Orman Bakanımız" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, hükümetin her yıl beklentileri karşıladığı vurgulanarak, "Hükümetimiz her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşılamış, gereğini yapmıştır. Fındık üreticilerimiz, açıklanan fiyattan çok memnundur ve adeta çifte bayram sevincini yaşamaktadır. Şimdi sıra üreticimizde. Üreticimiz, fındığı erkenden, yani tam olarak olgunlaşmadan toplamayarak, iyi kurutarak, mecbur kalmadıkça emanete vermeyerek fındığına sahip çıkmalı ve açıklanan fiyatların üzerinde bir fiyatla ürününü değerlendirmelidir. Böylece fındıktan hem üreticimiz, hem de Türkiye kazançlı çıkacaktır. Fındık üretilen illerin milletvekilleri olarak üreticilerimize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Fındık Çalışma Grubu'nu oluşturan kıymetli milletvekili arkadaşlarıma ve sahada alım sürecini yürüten ve yürütecek olan TMO çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" denildi.

Ayrıca Fındık Çalışma Grubu, her zaman olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Manşet

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