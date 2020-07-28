TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan "fındık alım fiyatı" açıklaması
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TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan "fındık alım fiyatı" açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Fındık üreticilerimiz, açıklanan fiyattan çok memnundur ve adeta çifte bayram sevincini yaşamaktadır.

TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan
28.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:34

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Fındık üreticilerimiz, açıklanan fiyattan çok memnundur ve adeta çifte bayram sevincini yaşamaktadır. Şimdi sıra üreticimizdedir" dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti milletvekilleri ile basın açıklaması yaptı. Turan fındık fiyatlarına ilişkin, fındık üretiminin olduğu illerin milletvekillerinin basın açıklaması yapmak istediklerini belirtti.

TBMM Fındık Çalışma Grubu adına açıklama yapan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 2020 yılı fındık müdahale alım fiyatlarını açıkladığını hatırlatarak, fiyatların 50 randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22.5 lira, 50 randıman Levant kalite kabuklu fındık için ise 22 lira olarak belirlendiğini belirtti. Öztürk, "Bu fiyatlara mazot, gübre, tarım sigortası, organik tarım ve alan bazlı destekler de ilave edildiğinde kilogram fiyatları 25 TL ile 25,5 TL'ye ulaşmaktadır. TBMM Findık Çalışma Grubu olarak açıklanan fiyat ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız. Teşekkürler Sayın Tarım ve Orman Bakanımız. Hükümetimiz her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşılamış, gereğini yapmıştır. Fındık üreticilerimiz, açıklanan fiyattan çok memnundur ve adeta çifte bayram sevincini yaşamaktadır. Şimdi sıra üreticimizdedir. Üreticimiz de; fındığı erkenden, yani tam olarak olgunlaşmadan toplamayarak, iyi kurutarak, mecbur kalmadıkça emanete vermeyerek fındığına sahip çıkmalı, açıklanan fiyatların üzerinde bir fiyatla ürününü değerlendirmelidir. Böylece fındıktan hem üreticimiz, hem de Türkiye kazançlı çıkacaktır. Bir kere daha; fındık üretilen illerin milletvekilleri olarak üreticilerimize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Fındık Çalışma Grubu'nu oluşturan kıymetli milletvekili arkadaşlarıma ve sahada alım sürecini yürüten ve yürütecek olan TMO çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Açıklanan fındık fiyatlarının ülkemize, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını üreticilerimize, fındık temenni ediyor, Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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