TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Erzincan Adliyesini ziyaret etti

ERZİNCAN (Habermetre) - Bir dizi programlara katılmak üzere ilimize teşrif eden Tbmm Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Erzincan Adliyesini ziyaret ederek, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Halil Odabaş ile bir süre görüştü. Yapılan ziyarette Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır'da eşlik ettiler.

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