TBMM ESKİ BAŞKANI KAHRAMAN'DAN BAŞKAN METİN'E ZİYARET..

TBMM ESKİ BAŞKANI KAHRAMAN'DAN BAŞKAN METİN'E ZİYARET. .Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin'i, 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ziyaret etti.

TBMM ESKİ BAŞKANI KAHRAMAN'DAN BAŞKAN METİN'E ZİYARET. .

Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin'i, 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ziyaret etti.

TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ı, Belediye Binası girişinde Belediye Başkanı Rahmi Metin karşıladı.

Belediye Başkanı Metin, belediye girişinde Yeşil Masa ve uygulanacak olan Alipaşa-Boğaz-Meydan-Isırlık sosyal tesisleri, Taşlıdere rekreasyon proje fotoğrafları üzerinde TBMM eski Başkanı Kahraman'a bilgi verdi.

Daha sonra başkanlık makamında ağırlayan Belediye Başkanı Metin, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'a, Rize Belediyesi'nin hayata geçen projeleri, hali hazırda devam eden projeleri ve hayata geçecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TBMM eski Başkan'ı Kahraman'a hediye takdim etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı İsmail Kahraman, misafirperverliğinden ve gösterdikleri ilgi alakadan dolayı Başkan Rahmi Metin'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre