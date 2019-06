TBMM Down Sendromu, Otizm Araştırma Komisyonu

Türkiye Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya Ekmen, özel sağlık sigortalarının, down sendromlu çocukları sigortalamadıklarını belirterek, bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığı Özellikli Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Bilgehan Karadayı, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuyla (ÇÖZGER) ilgili güncel taleplerini iletti.

Tek bir başvuru ile tek yerden hızlı rapor temin edilmesine yönelik yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğini belirten Karadayı, "Birden fazla özel gereksinim mevcudiyetinde aritmetik olmasa da engellilik düzeylerinin toplanarak yükseltilebilmesine fırsat tanınmalı. Engellilik puanlaması ile ilgili branş bazlı göreceli değerlendirmelerde optimum kabullere ulaşılmalı. Hafif kısıtlılıklar (atipik otizm, yüksek fonksiyonlu down sendromu vb) durumunda yine de yüksek engellilik puanlaması yapılması mecburiyeti giderilmelidir." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından İnci Yanıkoğlu,

down sendromu, serebral palsi, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve diğer gelişimi bozukluklarıyla ilgili SGK tarafından 2018 yılında yaklaşık 497 milyon TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Yanıkoğlu, Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi'nde yer alan bu kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde katılım payı alınmadığını söyledi.

Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer aldığını anımsatan Yanıkoğlu, bu hastalıklarla ilgili tanı amaçlı yapılan çeşitli laboratuvar tahlilleri ve görüntüleme yöntemleri ile genetik tetkikler (Sitogenetik ve moleküler tetkikler), prenatal genetik tetkiklerin, belirlenen esaslara göre SGK tarafından karşılandığını dile getirdi.

Türkiye Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya Ekmen, özel sağlık sigortalarının down sendromlu çocukları sigortalamadığını, tedavilerle ilgili tamamlayıcı destek alamadıklarına dikkati çekti. Bu sorunun çözüme kavuşturulmasını isteyen Ekmen, diş tedavisi konusunun da down sendromlu çocuklar için önemli olduğunu vurguladı.

Ekmen, organ nakline ihtiyaç duyan down sendromlu çocukların bekleme listesine alınmadığına ilişkin genel bir kabul olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Kemal Çelik, down sendromlu çocukların özel sağlık sigortası kapsamına alınabilmesiyle ilgili yetkililerden bilgi talep edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA