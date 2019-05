TBMM Down Sendromu, Otizm Araştırma Komisyonu

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, özel eğitim gereksinimi olanlara yönelik hizmet veren rehberlik hizmeti merkezlerinin ailelerle anlaşarak bu hizmeti hiç vermeden veriyormuş gibi göründüklerini belirterek, "Aileye 'Gel kömür parası vereyim, ayda bir gün gel' diyor, anlaşıyorlar." dedi.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Komisyona sunumunda, Bakanlığının farkındalık çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve ticari firmalarla gönüllülük esası bağlamında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

"Özel Eğitim ve Spor" başlıklı kitap hakkında bilgi veren Öztürk, özel eğitime ihtiyaç duyanlara yönelik bilgilerin paylaşıldığı bu kaynağın özel eğitim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine dağıtıldığını, kısa sürede tüm paydaşlarla elektronik ortamda paylaşılacağını söyledi.

Spor Bilgi Sistemi verilerine göre 28 Mayıs 2019 itibarıyla lisanslı özel sporcu sayısının 20 bin 143, faal özel sporcu sayısının ise 2 bin 764 olduğunu bildiren Öztürk, bunların 5 bin 260'ının kadın, 14 bin 883'nün ise erkek sporcu olduğunu kaydetti.

Öztürk, sporda ulaşımın önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, yeni spor tesislerinin engelli bireylerin de rahatça kullanabilecekleri şekilde inşa edilmesini sağladıklarını söyledi.

"18 alanda mesleki eğitim veriliyor"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik Hizmetleri Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, engelli bir çocuğa sahip olan ailelerin kaderinin tüm toplum tarafından paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda çok ciddi sorunlarımız var. Birçok ülkeye göre çok iyi noktadayız. Burada sivil toplumun katkısı ve kamu kuruluşlarının koordinasyonuna ihtiyacımız var." dedi.

MEB Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman, sunumunda, çocukların özel eğitim ihtiyacının erken yaşta belirlenmesinin önemine değinerek, erken çocukluk eğitim hizmetinin tüm ülkede erişilebilir bir hizmete dönüştürüldüğünü ifade etti.

MEB'e bağlı farklı tür ve kademelerdeki tüm okullarda erken çocukluk eğitim hizmetinin sunulmaya başlandığını, 0-3 yaş arasındaki çocukların bu eğitimden yararlandığını anlatan Toraman, okul öncesi dönem olarak tanımlanan ve 37 ay ila 66 ay arasındaki çocuklara da okul öncesi özel eğitim hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Toraman, özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi verildiğini belirterek, tam ve yarı zamanlı olarak bu hizmetin sunulduğunu dile getirdi. Toraman, "Okul öncesinde 2 bin 601, ilkokulda 106 bin 124, ortaokulda 121 bin 532 ve ortaöğretimde 41 bin 321 olmak üzere toplam 271 bin 578 öğrenci kaynaştırma eğitimi bütünleştirme uygulamalarımızdan yararlanıyor." diye konuştu.

Özel eğitim alan çocuklara yönelik istihdam politikalarının önemine işaret eden Toraman, bu kapsamdaki çocuklara yönelik 18 alanda meslek eğitimi verildiğini, ayrıca İŞKUR ve MÜSİAD ile de protokoller imzaladıklarını ifade etti.

"Asgari ücretin üzerinde destek verilmeli"

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, özel eğitime ihtiyaç duyan birey bulunan ve maddi durumu yetersiz ailelere devletin yeterli desteği sağlaması gerektiğini dile getirerek, "Bu ailelere 700-800 lira destek verilmesi ne kadar yeter? Bu ailelere asgari ücretin üzerinde destek verilmesi gerekiyor." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, özel eğitim merkezlerinde verilen eğitimin kamera önünde yapılmasının bazı aileleri rahatsız ettiğini, ayrıca bu çocuklara yönelik aylık 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitiminin yetersiz olduğunu, telafi imkanı sunulmasına rağmen sık sık hasta olan çocukların bu saatlerin tümünden yararlanamadıklarını söyledi. Gürel, bu sürelerin artırılması gerektiğini belirtti.

Rehabilitasyon merkezlerine giden çocuklardan iyileşenlere yönelik ücretlerin artırılması uygulamasının hayata geçirilmesini öneren Gürel, bu şekilde rehabilitasyon merkezlerinin daha nitelikli eğitimcilerle çalışmalarının sağlanabileceğini ifade etti.

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerinin ulaşım problemi yaşadıklarını da anlatan Gürel, her okula bir servis aracı verilmesini önerdi.

"Bu bir sektöre dönüştü"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ise özel eğitimin artık bir sektöre dönüştüğünü ve suistimale açık hale geldiğini söyledi.

Bazı illerde rehberlik hizmeti veren merkezlerin, ailelerle anlaşarak bu hizmeti hiç vermeden veriyormuş gibi göründüğünü ileri süren İpekyüz, "Aileye 'Gel kömür parası vereyim, ayda bir gün gel' diyor anlaşıyorlar. Amacımız çözüm üretmek, kamufle etmek değil. Aileler neden böyle düşünüyor bunu görmek lazım. Bu denetimlere sivil toplum örgütlerini ve dernekleri katmak lazım. Herhangi bir şikayet söz konusu olduğunda ciddi şekilde incelenmesi lazım." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Çelik, İpekyüz'ün bu iddiasının derhal incelemeye alınması gerektiğini ve bu işi rant olarak görenlerin tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Çelik, "Bunu, bu şekilde yapan zaten insan değil. Hepimizin fedakarlık yaparak üzerinde durmamız gerekiyor. Bu tür merkezleri hemen tespit edelim ve gerekirse ifşa edelim." dedi.

Çelik, ayrıca özel eğitim alan çocukların eğitiminin 15.00'te sona ermesini eleştirerek, anne ve babası çalışan çocukların bu saatte okuldan alınmalarının mümkün olamayacağını dile getirdi.

Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya Ekmen ise "Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik eğitim süreleri Avrupa ülkelerinde çocuğa göre belirleniyor. Bazı çocukların bir saatlik, bazılarının çok daha fazla süre eğitime ihtiyacı var. Kimi çocuklar için 8 saat eğitim israf olabilirken, bir başkasına bu yetmiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA