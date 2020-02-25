TBMM Dışişleri Komisyonundan "Hocalı katliamı" bildirisi

25.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:48

TBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamının 28. yılı nedeniyle bir bildiri yayımlayarak, insanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumdan, bu katliama hak ettiği önemi vermesi, tepki göstermesi istendi.

Dışişleri Komisyonunun bildirisinde, Ermenistan birliklerince, 1992'nin 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gecesinde Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasına düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, 613 masum Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği hatırlatıldı.

Bu katliamda 76'sı çocuk, 487 kişinin yaralandığı, 1275 kişinin de Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilen bildiride, o tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbetinin ise bilinmediği aktarıldı.

Bildiride, "Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 28 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardır devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

-"İnsanlık tarihinin kara sayfalarından biri"

İnsanlık tarihinin kara sayfalarından biri olan Hocalı katliamının, sonuçları itibarıyla bölgenin barış, huzur, güvenlik ve istikrarı açısından bugün için de bir sorun olma niteliğini koruduğuna işaret edildi.

Bildiride, sivil halka yöneltilen bu acımasız, insanlık dışı saldırganlık ve süregelen işgal sonucu 1 milyona yakın Azerbaycanlının yurtlarından ayrılmak zorunda kaldığı ve çeyrek asrı aşkın bir süredir kaçkın hayatı yaşamaya mahkum edildiği vurgulandı.

Olayın şahitlerinin ve kurbanlarının halen hayatta olduğu ifade edilen bildiride, Hocalı'da yaşananların, tarihi bir olay değil, günümüzün acı bir gerçeği olduğu belirtildi.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bu haklı davalarında dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle bu olayın faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrımızı yineliyoruz.

Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA