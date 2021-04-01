TBMM Dışişleri Komisyonunda dört kanun teklifi kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Dışişleri Komisyonunda dört kanun teklifi kabul edildi

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Dışişleri Komisyonunda dört kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan dört kanun teklifini kabul etti.

Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan dört kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türkiye ile Japonya Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan'da Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Moldova Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Dışişleri Komisyonunda dört kanun teklifi kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:42:28. #1.15#
title