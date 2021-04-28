TBMM Dışişleri Komisyonunda bir kanun teklifi kabul edildi
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan bir kanun teklifini kabul etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan bir kanun teklifini kabul etti.
Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen