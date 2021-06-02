TBMM Dışişleri Komisyonu'nda 4 kanun teklifi kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda 4 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda 4 kanun teklifi kabul edildi
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE'nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Karayolları İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması ve Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolüne Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-Interpol Arasında 2021'de İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haziran ayı sonunda inşallah Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı sonunda inşallah Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Antony Blinken Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda 4 kanun teklifi kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:00:54. #1.15#

title