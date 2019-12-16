TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti
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TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

16.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:50
TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti

ile Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonun basına kapalı gerçekleşen toplantısında, kanun teklifi ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 4 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Kaynak: AA
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