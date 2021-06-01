TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinden, Doha'daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyaret
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TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinden, Doha'daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyaret

TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinden, Doha'daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyaret
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, başkent Doha'daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, başkent Doha'daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak için Katar'ın başkenti Doha'ya giden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu refakatinde, başkentteki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.

Eski Gençlik ve Spor Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet Büyükelçi Göksu ile birlikte ayrıca Katar'da düzenlenecek "2022 FIFA Dünya Kupası" kapsamında inşa edilen el-Cenub ile Es-Sumame Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, 14 Aralık 2019'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Bin Şahin El Ganim'in katıldığı törenle açılmıştı.

TBMM heyetinin ziyaretinin pazartesi günü son bulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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