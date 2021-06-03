TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye-Katar arasında kapsamlı ve stratejik iş birliği olduğunu söyledi Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin kapsamlı, çeşitli, uzun vadeli ve stratejik olduğunu belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin kapsamlı, çeşitli, uzun vadeli ve stratejik olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Kılıç, 3 günlük Katar ziyaretiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Kılıç, Katar'daki ilgili taraflarla yaptığı görüşmelerin resmi ve halk bazında uzun vadeli Katar-Türkiye ilişkilerine odaklandığını dile getirdi.

Kılıç, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin kapsamlı, çeşitli, uzun vadeli ve stratejik olduğunu, Katar'ın savunma sanayisi ve teknolojilerine yaptığı yatırımlardan gurur duyduklarını ifade etti.

Komisyon Başkanı Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Katar yatırımları iki ülke için ortak faydalar gerçekleştirdi. Kar elde etme veya önemli iş olanakları sağlamakla sınırlı değil. Bilgi, teknoloji, araştırma ve geliştirme paylaşımı yaparak bizi birbirimize daha açık hale getiren stratejik yatırımlar var."

Katar ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerdeki ortak yatırımlarının uzun vadede aralarındaki iş birliğinin ve ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli alanlardan biri olduğunu dile getiren Kılıç, "Katar Ulusal Vizyonu 2030 parlak. Diplomasi, iş, yatırım ve insani çabalar yoluyla dünyada fark yaratacak finansal ve doğal kaynaklara sahip." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada büyük bir tarihi konuma sahip olduğunu, dünyanın Türk ve Katar halklarının modern tarihe iz bırakma yeteneğini görmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülkenin birlikte başaracaklarından eminim, daha iyi bir gelecek için irademiz ve insanlık yararına güçlü iş birliği vizyonumuz var. Katar ve Türkiye bu vizyonu olumlu bir şekilde paylaşıyor ve iki halk birçok durumda gerçek kardeş ve dost olduklarını ve herkese iş birliği eli uzattıklarını kanıtladıktan sonra gelecekte birçok şeyi başaracağız."

Katar'ın Filistin davasındaki rolünden de söz eden Kılıç, Katar ve Türkiye'nin, İsrail'in Filistin halkına karşı politikalarına yönelik sert eleştirilerde mutabık olduğunu aktararak, bunların uluslararası sahnede önemli tutum ve "Filistin halkının çoğuna Katar ve Türkiye'nin, davalarının kahramanları olduğunu hissettiren" güçlü bir temel olduğunu kaydetti.

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapmasına da değinen Kılıç, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenen büyük bir spor etkinliği olmasının yanı sıra Körfez bölgesi, Arap ve İslam dünyasında ilk kez düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez