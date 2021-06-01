TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Macaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Nemeth ile görüştü
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Macaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Nemeth ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Macaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Nemeth ile görüştü
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Macaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zsolt Nemeth ile bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Macaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zsolt Nemeth ile bir araya geldi.

Kılıç, Mecliste gerçekleşen görüşmede, Nemeth ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin, tarihi bir süreci olduğuna dikkati çeken Kılıç, her iki ülkenin meclisleri arısındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini belirtti.

Kılıç, Türkiye ile Macaristan parlamentoları arasında futbol maçı yapılması önerisinde de bulundu.

Görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de yer aldı.

Nemeth ise Türkiye'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, her iki ülke arasındaki stratejik işbirliğin güçlenerek süreceğini kaydetti.

Görüşmenin ardından Kılıç ve Nemeth, Meclis'te, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Macar parlamento binasının tanıtıcı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile üyeleri de sergi açılışında hazır bulundu.

Meclis'teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalanan yerleri gezen Nemeth, TBMM Genel Kurul çalışmalarını, Kılıç ile locadan izledi.

Nemeth, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile de görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Macaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Nemeth ile görüştü - Haberler
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