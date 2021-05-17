TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Almanya'yı ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Almanya'yı ziyaret edecek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Almanya'yı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Kılıç, 4 günlük ziyaret kapsamında bugün başkent Berlin'e gidecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ziyarette Kılıç, ilk olarak AK Parti Berlin Temsilciliğini ziyaret edecek. Kılıç, daha sonra Almanya Federal Meclisi milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek.

Mevkidaşı Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Norbert Röttgen ile bir araya gelecek olan Kılıç, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması için ve parlamenter diplomasinin bu doğrultuda rolünün artırılması için Federal Mecliste bulunan diğer siyasi partilerin milletvekilleri ile de görüşecek.

Kılıç, Türk ve Alman ilişkilerinin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin artırılması için Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Kondrad Adenauer Vakfı temsilcileri ile görüşecek.

Akif Çağatay Kılıç, Federal Alman Hükümeti yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, son dönemde ilişkilerde gelinen durum ele alınacak.

Temasları kapsamında Alman basın mensuplarıyla da bir araya gelecek olan Kılıç, Berlin aşı merkezini de ziyaret edecek ve Almanya'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesini yerinde inceleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor
Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Sergey Lavrov Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ozan Tufan Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Almanya'yı ziyaret edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:54:50. #1.14#

title