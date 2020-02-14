TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır Washington'da temaslarını değerlendirdi Açıklaması

14.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:42

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, "Türkiye ve ABD'nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok." dedi.

Bozkır ve beraberindeki heyet, ABD Kongresinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldikten ve bir dizi görüşme yaptıktan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, burada mukim Türk basın mensuplarına temaslarını değerlendirdi.

Temaslarında, Suriye başta olmak üzere Irak ve Libya konularını ele aldıklarını belirten Bozkır, bu başlıkların sadece bölgeyi değil tüm dünyayı ilgilendirdiğini söyledi.

"Kötü ilişki içinde olma lüksü yok"

Bozkır, Türk-Amerikan ilişkilerinin de görüşmelerin ana konusu olduğuna ve geçen yılın ikili ilişkiler bakımından ciddi sınavlardan geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün başka bir tabloya bakıyoruz. Bu tabloda, ABD ve Batı camiası olsun, savaş, terör ve göçe neden olan konular durumundan tehlike ile karşı karşıyayız. ABD, uzun zamandır yapmadığı bir şeyi yapmaya başlayıp Türkiye'nin Suriye'de şehit verdiği haftanın sonrasındaki tavrını ve alabileceği önlemleri doğru bulduğunu ve Türkiye'nin güvenliğini önde tuttuklarını söyledi. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve ABD'nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok."

S400 ve F35 konusunda teknik inceleme tavsiyesi

Bozkır, S-400 ve F-35'ler konusunda da görüş alışverişi yaptıklarını aktararak "Bu konuyu siyasilerin konuşabileceği bir konu olmaktan çıkartıp, bu konularda uzman bir komitenin vereceği kararla, nihai adımları hesaplamayı önerdik. Biz, bu tavsiyede daha önce de bulunmuştuk ama ABD kabul etmemişti. Bu görüşmelerimizde bunun, aklıselim bir yol olduğu konusunda da aşağı yukarı bir görüş hasıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İdlib konusundaki açıklamalarının önemine işaret eden Bozkır, ABD'nin bölgedeki önemli müttefikinin Türkiye olduğunu, YPG/PKK ile özellikle Suriye bağlamında etkili sonuçlar elde edemeyeceğine dikkati çekti.

Bozkır, NATO'nun da Türkiye'nin İdlib konusundaki adımlarına destek açısından oldukça mühim açıklamalar yaptığını ve Türkiye'nin endişelerini anladığının altını çizerek, "ABD'den askeri destek gibi bir isteğimiz yok ancak ekonomik, diplomatik ve yumuşak güç olarak Türkiye'nin yanında yer almalıdır." dedi.

Ulusal Mutabakat Anlaşması'na vurgu

ABD'li senatörlerle Libya'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Bozkır, Türkiye'nin Libya'daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı anlaşmanın uluslararası hukuk ve meşru çerçeveler içinde yapıldığını ve bu konuda herhangi bir sıkıntı görmediklerini kaydetti.

Bozkır, ABD Kongresinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynak arama faaliyetlerine karşılık olarak sunduğu tasarılarının kongrenin kendi meselesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu bütün dünyada uygulanan kurallara uygun bir anlaşma sonrası ortaya çıkmış bir tablodur. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir alanı işgal etmesi söz konusu değildir. Aksine Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin aslında gasbettiği bazı bölgeler Türk münhasır bölgesinin içine girmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan bu bölgelerin Güney Kıbrıs yönetimi tarafından gasbedilmesi kabul edilecek bir şey değildir."

Bozkır'ın Washington ziyaretine, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türk Grubu Üyesi Kamil Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA