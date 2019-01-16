TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır Sudan'da

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, resmi temasları kapsamında Sudan'ı ziyaret eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır ve beraberindeki heyet, Sudan Ulusal Meclis Başkanı Ömer ile görüştü.

Meclis binasında yapılan görüşmede, Hartum ile Ankara arasındaki tarihi ilişkiler ve parlamento diplomasisinin, bu ilişkileri desteklemek ve geliştirmekteki rolü ele alındı.

Sudan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed Muhtar'ın da hazır bulunduğu toplantıda Sudan Ulusal Meclis Başkanı Ömer, Sudan ile Türkiye arasında yapılan ortak toplantılarda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek ortak bir vizyon belirlemek için tarihi, siyasi ve ekonomik yapının dikkate alınması çağrısında bulundu.

Öte yandan SUNA, Sudan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhtar'ın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile ortak bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

TBMM heyetinin Emin Hasan Ömer başkanlığındaki Sudan Türkiye Dostluk Komitesiyle de bir araya geldiği, tarafların parlamento çalışmalarının desteklenmesi ve halk diplomasisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, üç gün sürmesi beklenen resmi temasları kapsamında dün Sudan'a gelmişti.

Kaynak: AA