TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti

25.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:00
TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

-Türkiye ile Macaristan Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

-Türkiye ile Gürcistan Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin

Çerçeve Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

-Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

-Türkiye ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Komisyon üyeleri daha sonra, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un "azınlık vakıfları" konulu sunumunu dinledi.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

İlgili Haberler

Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim
TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti
Azerbaycan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Türkeş'in doğumun gününde 103 fidan toprakla buluştu - HaberAK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Kadına şiddet konusunu rakamlar üzerinden konuşmaktan vazgeçelim" - HaberTBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti - HaberÇin Devlet Başkanı Xi'den Joe Biden'a tebrik - HaberKemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti - HaberKritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir - HaberlerSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. - HaberSon dakika haberleri! 6-8 Ekim olayları mağduru Mehmet Gökgöz: "6-8 Ekimde Bülent Arınç'ın oğlu şehit olsaydı, Demirtaş için böyle konuşabilir miydi" - HaberSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da yükselen İslam düşmanlığına dikkat çekti - HaberSon dakika haber! Nazarbayev'den Batılı ülkelere "çifte standart" eleştirisi - HaberSon dakika! Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin - EkonomiErdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Alişan Berkun Oya Demet Akalın
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 19:14:19. #1.14#
title