TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti
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TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti, Türkiye, Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 11 kanun teklifini kabul etti.

11.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:10
TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 11 kanun teklifini kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"- Türkiye ile Zimbabve Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,


Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 25. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun 12. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18 Mayıs 2017 Tarihli ve GA12/6-438 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 26. ve 31. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 17. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18 Mayıs 2017 Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Moritanya Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Myanmar Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Nijer Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Somali Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi."

Kaynak: AA

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