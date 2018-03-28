TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun tasarısını kabul etti.

Komisyon, kanun tasarılarını görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, başkanlığında toplandı.

Yurt dışı temasları hakkında bilgi veren Bozkır, ABD'ye yaptıkları ziyarette iki ülke ilişkilerinin daha olumlu şekilde seyretmesi için çaba sarfettiklerini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Edward Royce ile Pazartesi günü İstanbul'da çalışma yemeğinde bir araya geleceklerini aktaran Bozkır, Belarus, Moldova, Finlandiya ve Cezayir dışişleri komisyonu üyelerini de önümüzdeki dönemde Ankara'da ağırlayacaklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından komisyonda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun tasarısı kabul edildi.

Kabul edilen tasarılar şunlar:

"- Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Kamu Mali Yönetiminin Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Svaziland Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı."