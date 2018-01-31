TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin üç ülkeyle imzaladığı çeşitli alanlardaki iş birliği anlaşmalarını onaylayan kanun tasarılarını kabul etti.

Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Bozkır, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına dikilen anıtı bugün ziyaret ettiklerini, komisyon üyeleri olarak anıta çelenk bıraktıklarını anlattı.

Müstesna bir diplomat olan Karlov'un menfur bir suikast sonucu aralarından ayrılmasından bütün ülkenin üzüntü duyduğunu vurgulayan Bozkır, Türkiye ve Rusya'nın bu olayın üstesinden gelebilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Komisyonda ayrıca KKTC ile imzalanan enerji alanında iş birliğine ilişkin anlaşmaya dair brifing de verildi.

Komisyonun kabul ettiği tasarılar şöyle:

Türkiye ile Gürcistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarı,

Türkiye ile Somali Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarı,

Türkiye ile KKTC Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarı.