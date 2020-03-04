TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu toplandı

04.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:22

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonunda, 2019 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu'nu incelemek üzere alt komisyon oluşturuldu.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında, 2019 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu görüşmek üzere toplandı.

Toplantının başında bir konuşma yapan Satır, İdlib saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Avrupa'ya gitmeye çalışan ancak Yunanistan sınırında bekletilen sığınmacılara değinen Mihrimah Belma Satır, "Türk milletinin hoşgörüsüyle dünyaya örnek bir göç yönetimi sergiledik. Aynı hassasiyeti Yunanistan ve diğer ülkelerden de bekliyoruz." dedi.

Yunanistan'ın göçmenlere şiddetli müdahalesini "insanlık dışı" olarak niteleyen Satır, "Yunanistan'ın bu insanları göç hukuku açısından değerlendirip, koruma altına alması gerekir. Yunanistan'ın temel uluslararası hukuk metinlerine ve insanlığa uygun davranmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, KDK'ye kuruluşundan günümüze kadar 80 binden fazla başvurunun yapıldığını ve bu başvuruların yüzde 95'inin sonuçlandırıldığını ifade etti.

Mihrimah Belma Satır, 2013-2017 yıllarındaki 5 yıllık dönemde verilen tavsiye kararı sayısı 792 iken bu sayının 2018 yılında 946'ya, 2019'da ise 1270'e çıktığını, tavsiye kararlarına uyum oranının ise yüzde 75'e ulaştığını vurguladı.

"Başvuru sayısı her geçen gün artmakta"

Komisyona sunum yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yeni bir kurum olduklarını anımsatarak, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve hak arama kültürünün yerleşmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.

Malkoç, KDK'ye geçen yıl 20 bin 969 başvurunun yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"KDK'ye başvuru sayısı her geçen gün artmaktadır. 2018 yılında 17 bin 585 olan başvuru sayısı, 2019 yılında 21 bin 17'ye çıktı. 2 bin 707 başvuruda dostane çözüme gidildi. 1270 tavsiye kararı aldık. 107 bin 899 kişiyi bilgilendirdik. Gelinen aşamada sorun çözme kapasitemiz yüzde 82'ye varmıştır. Dostane çözüm konusunda şartları zorluyoruz. 59 üniversitede bilgilendirme faaliyeti yaptık. Depremin ikinci haftasında Elazığ ve Malatya'ya gittik. Edirne'de mültecilerin durumunu incelemek üzere arkadaşlarımız bölgeye gitti."

Milletvekillerinin de görüşlerini açıklamasının ardından, KDK raporunu incelemek üzere alt komisyon oluşturuldu.

Kaynak: AA