TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti Kilis'te temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti, Kilis'te temaslarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti, Kilis'te temaslarda bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında kente gelen heyet, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Satır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun toplumun tümünü ilgilendiren ve ülkenin menfaatleri açısından önem arz eden dilekçeler hakkında ayrıntılı incelemeler yapıldığını söyledi.

Kilis İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat'ın 24 Mayıs 2021'de verdiği dilekçe üzerine kente geldiklerini belirten Satır, yerinde inceleme yapılmasını kararlaştırdıklarını ifade etti.

Satır, Polat'ın verdiği dilekçeye ilişkin şunları ifade etti:

"Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 2011 yılı Mart ayında iç karışıklıkların başlaması sonrası uluslararası koruma bulmak amacıyla ülkemize gelen Suriyelilerin sınıra 10 kilometre uzaklıktaki Kilis iline yerleşmesi üzerine Kilis halkının Suriyelilere dünya ve insanlık için örnek teşkil edecek şekilde barışçıl ve paylaşımcı bir tutum sergilediklerinden bahisle, bu ortamın dünyaya duyurulması adına Kilis iline komisyonumuzca yerinde inceleme yapılması talep edilmişti."

Satır, 2013 yılında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Türkiye'de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasadışı Göçmenler Alt Komisyonu Başkanlığını yürüten AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın tecrübelerinin kendilerine sahada yol gösterici olduğunu söyledi.

Suriyeliler hakkında yetkililerden alınan genel bilgilerin ardından Suriyeli kanaat önderlerini dinleyeceklerini belirten Satır, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi ile İsmet Paşa Mahallesi'nde yapılacak ziyaretlerin tamamlanmasıyla yerinde incelemenin sona ereceğini kaydetti.

Satır, yapılan yerinde inceleme hakkında valiliğin hazırlayacağı rapordan sonra komisyon kararını milletvekilleri ve kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Heyette, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz