TBMM Dilekçe Komisyonu Üyeleri Karaman'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Urgan Mahallesinin taşınması konusunda toplantı düzenledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Karaman İl Koordinatörlüğü toplantı salonundaki toplantıda, Dilekçe Komisyonu hakkında bilgiler verdi.

Satır, komisyona e-posta, e-devlet veya internet üzerinden vatandaşların dilekçe gönderebileceğini söyledi.

Karaman'dan gönderilen dilekçeleri incelemek üzere kente geldiklerini dile getiren Satır, daha önceden Urgan Mahallesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını, eksik kalan konuları tamamlamak üzere toplantı düzenlediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından mahallenin taşınmasıyla ilgili sunumlar yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Urgan Mahallesinde ikamet eden vatandaşların hayvancılıkla uğraşması dolayısıyla kent içerisinde kalan hayvancılık tesislerinin kent dışarısına taşınması amaçlanıyor.

Toplantıya, Vali Vekili ve Ayrancı Kaymakamı Mehmet Göze, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, daire müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA