TBMM Dilekçe Komisyonu, ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan alt komisyon raporunu kabul etti
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TBMM Dilekçe Komisyonu, ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan alt komisyon raporunu kabul etti

TBMM Dilekçe Komisyonu, ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan alt komisyon raporunu kabul etti
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu, ön ödemeli gayrimenkul satışlarında yaşanan sorunların belirlenerek, alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bünyesinde kurulan alt komisyonun raporunu kabul etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu, ön ödemeli gayrimenkul satışlarında yaşanan sorunların belirlenerek, alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bünyesinde kurulan alt komisyonun raporunu kabul etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, Kilis ve Diyarbakır'dan kendilerine gelen dilekçelere ilişkin yerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Daha sonra komisyon bünyesinde Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu kuruldu.

Komisyonda ayrıca Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu raporu görüşüldü.

Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, komisyonun ilgili tarafların da katılımıyla altı toplantı yaptığını, 7 Temmuz'daki son toplantılarında komisyon raporunu kabul ettiklerini, 9 Temmuz'da TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına sunduklarını kaydetti.

Kendirli, raporda yer alan tespitleri anlattı.

Konuşmaların ardından Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu raporu kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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