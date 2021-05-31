TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti, KKTC'de temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında KKTC'ye gelen heyette AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu yer aldı.

Heyet, ilk olarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

Heyet, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Tatar, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin her zaman gönül birliği içinde geliştirildiğini söyledi.

Salgın dönemine rağmen alınan tedbirlerle temasların sürmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, KKTC için Türkiye ile yapılan temasların önemli olduğunun altını çizdi.

"Ortak tarih, bilinç, kültür ve her türlü özelliğimizin bizleri bağlayan bağlar olduğunu zaten biliyoruz." diyen Tatar, Kıbrıslı Türklerin mücadelesinde Kıbrıs'ta iki ayrı egemen halk olduğu mesajını verdiklerini kaydetti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır da komisyonun denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini belirterek, KKTC'de Ombudsman ile istişareler yaptıklarını ve iade-i ziyaret nedeniyle Ada'da bulunduklarını ifade etti.

TBMM heyeti, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi.

Sennaroğlu, iki ülkenin Dilekçe Komitesi başkanlarının kadın olmasının hoş bir tesadüf olduğuna değinerek, bunun kadınların aktif siyasette yer alması için iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Parlamentolar arasında yapılan bu gibi ziyaretlerin kendilerine güç verdiğini belirten Sennaroğlu, bütün dünyanın çifte standart uygulayarak izole ettiği KKTC'nin tek çıkış kapısı ve dayanaklarının ana vatan Türkiye olduğunu ifade etti.

Satır, KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'ne iade-i ziyaret amacıyla ülkede bulunduklarını kaydederek, iki komitenin Ankara'da da çalışmalar yaptığını söyledi.

İki ülke arasında yıllara dayanan kardeşlik ve tarihi bağlar bulunduğunu vurgulayan Satır, KKTC'nin güçlenip gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

TBMM heyeti, son olarak KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan