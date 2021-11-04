TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi. Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, "Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak istiyoruz. Sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil, artık sahada olmaya karar verdik" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıya, Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Tüzel Kişi Temsilcisi Avukat Ali Ozan Karaduman katıldı.

Politikaları çerçevesinde en önemli hususlardan birinin de 'gerçeklik' olduğunu vurgulayan Yeşil, "Platformlarımızda paylaşılan her şeyin gerçek olmasını istiyoruz. Yani dezenformasyondan, misenformasyondan bizler de muzdaribiz çünkü bizim platformlarımıza zarar verdiğini düşünüyoruz. O yüzden paylaşılan her şeyin gerçek olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir diğer önemsediğimiz konu ise güvenlik. İnsanlar platformları kullanırken kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Saldırı tehdit varsa bunu hemen ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir diğer husus gizlilik. İnsanlar bize verilerini emanet ediyorlar. veya özel bilgilerini. Biz bunları korumak zorundayız. İnsanların itibarını kazanmak bir diğer önem verdiğimiz husus. Tacizi kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu şekilde içerikleri platformlarımız hızlı bir şekilde çıkarıyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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