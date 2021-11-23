TBMM Dijital Mecralar Komisyonu "dijital diplomasi"yi sürdürüyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Komisyonumuza bu hafta Google ve Amazon'un temsilcisi gelecek. Önümüzdeki hafta Tiktok'un temsilcilerini davet edeceğiz. Twitter ile yazışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dijital Mecralar Komisyonunun, "dijital diplomasi" adını verdiği çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Konunun uzmanlarını ve yetkin isimleri Meclis'te ağırladıklarını dile getiren Yayman, daha önce sosyal paylaşım platformu Facebook ve Instagram'ın temsilcilerinin komisyonda sunum yaptığını hatırlatarak, "Bu hafta Google ve Amazon'un temsilcisi gelecek. Önümüzdeki hafta yani aralık başında da inşallah Tiktok'un ve diğer dijital mecraların temsilcilerini davet edeceğiz. Twitter ile yazışmalarımız devam ediyor. Onları da bütçe dönemi tamamlandıktan sonra inşallah TBMM'de misafir edeceğiz." diye konuştu.

Komisyonun en önemli gündeminin, vatandaşların kişisel hakları ve verilerinin korunması olduğunu vurgulayan Yayman, "Biz bunu çok önemli ve vazgeçilmez buluyoruz. Bir diğeri temsilciliklerin, Türkiye'de daha aktif biçimde çalışması ve vatandaşlarımızın taleplerini, şikayetlerini takip etme, sonuçlandırma anlamında bu sürecin devam etmesi." ifadelerini kullandı.

Siyaset kurumunu ve demokrasiyi rehin alan, tehdit eden ulus aşırı dijital şirketlerin, kendilerini yasama, yürütme ve yargının yerine koyarak karar almasını ve bu anlamda kendilerini ulusal parlamentoların üzerinde görmesini doğru bulmadıklarını belirten Yayman, şunları kaydetti:

"Bu noktada hem hükümet hem de komisyon olarak yaklaşımımız bir taraftan özgürlükleri, diğer taraftan ise ulusal güvenliği korumak. Çünkü bu mesele siyaset üstü ve bu konunun ne kişisel özgürlükler ne de sadece ulusal güvenlik bağlamında bu dikotomi ile ele alınmasını doğru buluyoruz. Hem kişisel özgürlüklerin korunmasını hem de ulusal güvenliği tehdit eden birtakım uygulamaların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu anlamda sosyal medyanın günümüzde etkisini, etki alanını genişletmesini yakından takip ediyoruz. Özellikle dijital okuryazarlık, sosyal medya okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşması bağlamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu yoğun gündem içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki dönemde temsilcileri ve uzmanları dinlemeye devam edeceğiz."