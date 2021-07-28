TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan yeni sosyal medya yasası açıklaması Açıklaması
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan yeni sosyal medya yasası açıklaması Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan yeni sosyal medya yasası açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkartılması planlanan yeni sosyal medya yasasına ilişkin, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkartılması planlanan yeni sosyal medya yasasına ilişkin, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak." dedi.

Yayman, Hatay Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, sosyal medyanın etkisinin çok daha arttığını söyledi. Kuşak tartışmalarının olduğu dönemde, sosyal medya kullanıcılığının önem arz ettiğini dile getiren Yayman, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda çalışmalarımız var. Cumhur İttifakı olarak bu konuyu çok önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Yayman, sosyal medya yasasını en kısa zamanda TBMM'ye getireceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak. Bizim bir tezimiz var. Almanya'da ne varsa Türkiye'de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye'de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız."

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan yeni sosyal medya yasası açıklaması Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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