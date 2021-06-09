TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan Kılıçdaroğlu'na "lağım edebiyatı" tepkisi Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 'lağım edebiyatı' yaparak hem Cumhurbaşkanımızı hem de AK Parti'yi hedef almasını kınıyoruz, sözlerini aynen iade ediyoruz.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 'lağım edebiyatı' yaparak hem Cumhurbaşkanımızı hem de AK Parti'yi hedef almasını kınıyoruz, sözlerini aynen iade ediyoruz." dedi.

Yayman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, milletin, özellikle ana muhalefetin grup toplantılarını dinlemek dahi istemediğini söyledi.

CHP'nin, çok partili hayata geçildiğinden bu yana tek başına iktidara gelemediğini dile getiren Yayman, "CHP'nin geriye dönüp kendisine şunu sorması gerekiyor; bu millet beni 71 yıldır neden iktidara getirmiyor? Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde girilen 15 seçimi kaybeden bir ana muhalefetin bu soruyu kendisine sorması hayatidir." diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli meselesinin, ana muhalefet partisinin tavrı, siyaseti ve kullandığı retorik olduğunu belirten Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'lağım edebiyatı' yaparak hem Cumhurbaşkanımızı hem de AK Parti'yi hedef almasını kınıyoruz, sözlerini aynen iade ediyoruz. Böyle bir ana muhalefet siyaseti olamaz. Bir taraftan yabancı güçlerden, ABD Başkanı'nın sözlerinden medet umarcasına, diğer taraftan Türkiye düşmanlarının tezlerine su taşırcasına hareket eden bir muhalefet anlayışını milletimize şikayet ediyoruz." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçen hafta Hatay'a geldiğini hatırlatan Yayman, "Sayın Akşener'in Hatay'a gelmesinden memnun olduk fakat gelip, bir vatandaşımızın dükkanına girip, orada vatandaşımızın yanında duran, CHP üyesi olan ve kendisine esnaf süsü veren bir şarlatanın sözlerini dinlemesine biz 'Tiyatro bozuldu.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Yayman, Akşener'in, Hatay ziyaretinde yaşananlara ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Akşener, keşke böyle bindirilmiş kıtalarla bir tiyatro oynamak yerine, gelseydiniz, 'Hatay'da AK Parti ne yaptı, Tayyip Erdoğan hangi hizmetleri gerçekleştirdi?' deseydiniz. Bunu demeyip, Sayın Vali'den, il başkanınızdan gerekli bilgileri almadan, orada bu şekilde bir tavır içine girmeniz doğru olmamıştır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile ilgili gerçekten yakışık almayan sözler söylediniz. Bu sözler doğru değil. Sayın Bekir Pakdemirli, Hatay'a geçen yıl orman yangınlarında 5 kez gelmiştir. Bir defasında 5 gün konteynırda kalmıştır. Siz Sayın Bakan'ın faaliyetlerini onaylamıyor olabilirsiniz ama biz Sayın Bakanımızın çiftçimize verdiği destekten, sürekli Hatay'da olmasından memnunuz."

Türk siyasi tarihinde sokaktan ancak kaos çıkaranların, çıkardıkları kaosun içinde boğulduklarını dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

"Biz buna aslında bir isim veriyoruz, 'fikirsiz siyaset.' Türk demokrasi tarihinde iktidar-muhalefet ilişkisi nasıl olur, bir muhalefet partisi nasıl iktidara gelir? Bunları bir kez olsun çalışmayan ve vatandaşa değmeyen, salon siyaseti yapan liderlere bir kez daha söylüyoruz; 2023'te siz avucunuzu yalayacaksınız ve göreceksiniz ki kesinlikle milletimiz size bir kez daha teveccüh göstermeyecek. Milletimiz, 20 yıldır kendisine hizmet eden, gecesini gündüzüne katan AK Parti'ye yönelecek."

Yayman, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin daha aydınlık bir geleceğe yürüyebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu