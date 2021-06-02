TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan AA Genel Müdürü Karagöz'e ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.