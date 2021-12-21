TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yayman, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" isimli fotoğraflarını tercih eden Yayman, spor kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yayman, oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet