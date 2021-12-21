TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, AA'nın
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yayman, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" isimli fotoğraflarını tercih eden Yayman, spor kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yayman, oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title