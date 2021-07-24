TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Özellikle sosyal medyada, internette, yalan terörüne, kişilik suikastına, yargısız infaza, kadınlara karşı uygulanan şiddete, çocuk istismarına karşı muhakkak evrensel normlarda yeni düzenlemeler...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Özellikle sosyal medyada, internette, yalan terörüne, kişilik suikastına, yargısız infaza, kadınlara karşı uygulanan şiddete, çocuk istismarına karşı muhakkak evrensel normlarda yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor." dedi.

Yayman, gazetecilere, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'la Türkiye'de internet alanında, çok ciddi bir standardizasyon geldiğini anlattı. Bunun devamında da Türkiye'de sosyal medya ağlarının temsilcilik açmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Bu ileri adımlar Türkiye demokrasisini de evrensel ölçekte bir demokrasiyle eş değer anlama getirdi. Burada artık yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor. Özellikle sosyal medyada, internette, yalan terörüne, kişilik suikastına, yargısız infaza, kadınlara karşı uygulanan şiddete, çocuk istismarına karşı muhakkak evrensel normlarda yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor. Çünkü burada şöyle bir yanlış anlaşılma var; biz gerçek hayatta birisine hakaret, küfür ettiğimizde bu Türk Ceza Kanunu'na göre bir suçtur fakat bunu sosyal medya üzerinden yaptığımızda, Twitter, Facebook, Instagram'dan yaptığımızda sanki bunun bir bedeli, müeyyidesi yokmuş gibi bir uygulama var, özellikle bu siyaset alanında çok daha fazla. Yani burada bir yalan terörü, bir sanal faşizm, bir siber terörizm yaşanmakta. Bunun için muhakkak Almanya'da hangi sosyal medya yasası varsa, Fransa'da, İngiltere'de ve Amerika'da ne varsa bizim Türkiye'ye bunu getirmemiz lazım. Bu bir sansür değildir, bu evrensel ölçekte demokrasiyi koruma çabasının sosyal medya alanındaki düzenlemesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Plajlarda bulunuyor! Kum zambağını yanlışlıkla bile koparmanın cezası 80 bin TL
Plajlarda bulunuyor! Kum zambağını yanlışlıkla bile koparmanın cezası 80 bin TL
Adana'daki baraj gölünde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Adana'daki baraj gölünde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ahmet Kural Demet Akalın
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:25:06. #1.15#

title