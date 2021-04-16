TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Dendias'ın açıklamalarını asla kabul etmiyoruz"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını asla kabul etmediklerini belirterek, "Bunlar bir anlamda Türklere karşı içlerindeki hasımlığı ortaya koymuştur.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını asla kabul etmediklerini belirterek, "Bunlar bir anlamda Türklere karşı içlerindeki hasımlığı ortaya koymuştur." dedi.

Yayman, gazetecilere, Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dendias'ın, "küstahça, haddi aşan ve içi düşmanlık dolu" açıklamalarını aynen kendisine iade ettiklerini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güney ucu Hatay'dan Yunanistan'a sesleniyorum. Dendias'ın açıklamalarını asla kabul etmiyor, aynen iade ediyoruz. İçinde düşmanlık, kıskançlık olan bu açıklamalar aslında Yunan siyasetinin duygu dünyasının dışa vurumudur. Bunlar bir anlamda Türklere karşı içlerindeki hasımlığı ortaya koymuştur. Geleneğe, diplomasiye, töreye uymadan, Türkiye'ye gelip Türkiye'ye hakaret etmenin diplomasi tarihinde böyle bir uygulama yoktur. Bir taraftan Yunanistan'da yaşayan Türklere Türk dahi denilmesine müsaade etmezken, diğer taraftan gelip burada Türkiye'ye 'ayar vermek' gerçekten küstahlıktır. Diplomasi tarihi için utanç vesilesidir. Bu olay vesilesiyle Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuoğlu'na dirayetli duruşu, milletimizin sesi olduğu için milletimizin vicdanının temsilcisi olduğu için bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Bakan Çavuşoğlu'nun doğru bir tavır aldığını aktaran Yayman, tarihe geçen açıklaması için kendisine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu