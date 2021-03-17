TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı
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TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı

17.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:27
TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Uncuoğlu, toplantılar sırasında sivil toplum kuruluşları, kurumlar, akademisyenler ve milletvekillerinin dile getirdiği önerilerin, 86 sayfa olarak düzenlendiğini belirtti.

Komisyon üyesi milletvekillerinin önerilerinin 20 Mart'a kadar alınacağını dile getiren Uncuoğlu, bu toplantının son toplantıları olduğunu kaydetti.

Uncuoğlu, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili konu başlıklarını daha önce paylaştıklarını, çok kapsamlı bir öneri havuzu oluştuğunu vurguladı.

Önerilerde öne çıkan bazı hususlara değinen Uncuoğlu, sadece uygulamaya yönelik değil, ilgili kanunların bütünlük arz etmesi açısından değişik öneriler bulunduğunu da kaydetti.

Uncuoğlu, daha sonra raporda yer alması öngörülen bazı önerileri sıraladı.

Komisyonda, milletvekilleri önerilerini yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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