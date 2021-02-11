TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunda dinlenen akademisyenler, çeşitli öneriler sundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplanan Komisyonda sunum yapan Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Türkiye'deki depremleri ve fay hatlarını anlattı.

Depremin, tek bir bilim dalının çözebileceği doğa olayı olmadığını belirten Seyitoğlu, "Türkiye Diri Fay Haritası"nın daha iyi hale getirilmesi için yeni jeolojik haritaların üretimine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Seyitoğlu, Türkiye çevresindeki denizlerde diri fay araştırmalarının da teşvik edilmesini istedi.

Diri fay geçen şehirlerde yüzey yırtılması tehlikesi dikkate alınarak, zemin ve bina kalitesinin de aralarında bulunduğu alanlarda çalışmalara öncelik verilmesini öneren Seyitoğlu, "GPS istasyonlarının sayıları artırılmalı, bu yöndeki çalışmalar desteklenmeli. Türkiye Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsünün de kurulması gerektiği düşüncesindeyim." dedi.

Komisyon Başkanı Uncuoğlu'nun sorusu üzerine Seyitoğlu, "Fay Yasası"nın çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Temel neden dayanıksız yapı stoku"

Video konferans yöntemiyle Komisyon toplantısına bağlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, deprem probleminin temel nedeninin şiddetli sarsıntı değil dayanıksız yapı stoku olduğuna dikkati çekti. Sucuoğlu, "Türkiye'de deprem sorunu yok, yapı stoku sorunu var." ifadesini kullandı.

Yapıların imar ve deprem yönetmeliklerine uygun yapılmasının sağlanması gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, kentsel dönüşüm modeli doğru oluşturulduğunda şehirlerin daha yaşanabilir ve depreme dayanıklı hale geleceğini kaydetti. Sucuoğlu, kentsel dönüşüm konusunda yeni bir yasa hazırlanması önerisini sundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu ise deprem riskinin aza indirilmesi için doğru şehir planlamasının yapılması, sağlam binalara sahip olunması gerektiğini söyledi.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ile Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Özer de sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ