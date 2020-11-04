TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

04.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:57
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Deprem Araştırma Komisyonu'na AK Parti'den 11, CHP'den 5, İYİ Parti, HDP ve MHP'den 2'şer milletvekili üye olarak seçildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Deprem Araştırma Komisyonu'na AK Parti'den 11, CHP'den 5, İYİ Parti, HDP ve MHP'den 2'şer milletvekili üye olarak seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonuna üye seçimi yapıldı. Meclis Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, listeyi okutup, oylattı. Üyeler 10 Kasım saat 15.30'da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi yapacak. Komisyon üyelerinin 11'i AK Parti, 5'i CHP'den seçilirken, 2'şer milletvekili de İYİ Parti, MHP ile HDP'den seçildi. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, şu isimlerden oluştu:

AK Parti; Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz.

CHP; Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu.İYİ Parti; İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar.MHP; Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İstanbul Milletvekili Cemal Çetin.

HDP; İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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