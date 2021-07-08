TBMM'den 'maket ev' mağdurlarına çözüm önerileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM'den 'maket ev' mağdurlarına çözüm önerileri

TBMM'den 'maket ev' mağdurlarına çözüm önerileri
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel

TBMM'de, Dilekçe Komisyonu bünyesinde, maket ev üzerinden yapılan satışlarda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kurulan alt komisyon, raporunu tamamladı.

TBMM'de, Dilekçe Komisyonu bünyesinde, maket ev üzerinden yapılan satışlarda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kurulan alt komisyon, raporunu tamamladı. Raporda; sermaye yeterliliği gibi nitelikleri taşımayan şirketlere yapı ruhsatı verilmemesi, sektörde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeye ilişkin hazırlık çalışmalarında kurumlar arası etkin iş birliği ve komisyon kurulması gibi öneriler yer aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, ön ödemeli gayrimenkul satışlarında yaşanan sorunların araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan alt komisyon, raporunu tamamladı. Raporda; ön ödemeli satış sözleşmesi ile maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin geniş kapsamlı sorunların yaşandığı, sözleşme konusu gayrimenkullerin ya hiç ya da gereği gibi teslim edilmediği, teminat sağlama yükümlülüğünün şirketlerce yerine getirilmediği, mükerrer satışların yaşandığı, bağlı kredi kullanımı nedeniyle tapuların ipotekli olduğu, yabancılara yapılan satışlarda ön ödemeli gayrimenkullere ilişkin yoğun mağduriyetler bulunduğu, kurumsal inşaat şirketlerinin yanı sıra küçük şirketlerce yapılan ön ödemeli satışlarda dolandırıcılık vakaları yaşandığı belirtildi.

KOMİSYONUN TESPİTLERİRaporda; çözüm önerileri de sıralanarak, tüketicilerin sahip oldukları haklar ve yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla görsel, yazılı ve sosyal medya kullanılarak bilinçlendirici yayınlar hazırlanması önerildi. Farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu aracılığıyla inşaat şirketlerinin reklamlarına sıkı denetim uygulanması tavsiye edildi.'YAPI RUHSATI VERİLMESİN'Bakanlığın, denetleme yetkisine haiz olduğu, sektörle alakalı tüm işlerde denetimlerini artırması, ön ödemeli konut sektöründe uygulanan mevzuat ile uygulamaya ilişkin işlemler üzerinde denetimle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının uyum ve iş birliğinin artırılması için ön ödemeli konut satışı/inşaatı yapacak müteahhitlerin sınıflandırılması, iş bitirme, sermaye yeterliliği gibi nitelikleri taşımayan ve ön ödemeli satış için yerine getirilmesi zorunlu teminat türlerinden birini sağlamayan şirketlere yapı ruhsatı verilmemesi önerildi. Kentsel dönüşüm projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Emlak Katılım Bankası vasıtasıyla hayata geçirilen hak ediş ve bina tamamlama sigortası teminat sistemlerinin ön ödemeli konut sektöründe de uygulanması ve tapu kayıtlarına tescil ve şerhlere ilişkin sorunlarla ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışma yapması gerektiğinin altı çizildi.Ön ödemeli konut satışına ilişkin müteahhidin projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinden sonra ve satıştan önce projeyi nasıl finanse edeceğine ilişkin çalışma yapması; bu aşamada finansman kurumunun, ödemelerin tahsili ve müteahhide belli oranlarda aktarımına ilişkin sürece dahil edilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili olması istendi.BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNELİ ÇALIŞMA Raporda; mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ön ödemeli konuta ilişkin satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline otomatik şerh edilmesine yönelik mekanizmanın kurulması için Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin koordineli çalışması tavsiye edildi. Teminat usullerinden olan bina tamamlama sigortasının tabana yayılarak maliyetinin düşürülmesi için zorunlu sigorta haline getirilmesine ilişkin somut çalışma yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile koordineli şekilde çalışmalar yapılması önerilirken, sektörde ihtiyaç duyulduğu belirtilen olası yasal düzenleme hazırlık çalışmalarında Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin katkının verilmesi amacıyla iş birliğinin sağlanması tavsiye edildi.YASAL DÜZENLEME İÇİN KOMİSYONSuça karışan firmalarla illiyet bağı olan firma ve kişilerin MASAK'a bildirilerek, yapılan incelemenin sonuç elde edilebilir nitelikte olmasına katkı sağlaması istendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, sektörde ihtiyaç duyulduğu belirtilen olası yasal düzenlemeye ilişkin hazırlık çalışmalarında kurumlar arası etkin iş birliği önerisi getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm halinde bir kurul veya komisyon oluşturulması için hazırlık çalışmalarına başlanması istendi.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumları ile eş güdüm halinde çalışma yürütmesi değerlendirildi. Ön ödemeli konut satışı yapan müteahhitlerin, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması önerisi de raporda yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

Nazım Hikmet'ten etkilenen eczacı, HPV aşısını ücretsiz yapıyor
Nazım Hikmet'ten etkilenen eczacı, HPV aşısını ücretsiz yapıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Ahmet Kaya Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM'den 'maket ev' mağdurlarına çözüm önerileri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:39:04. #1.16#

title