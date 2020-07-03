TBMM'den "internete erişim kısıtlaması" açıklaması Açıklaması
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TBMM'den "internete erişim kısıtlaması" açıklaması Açıklaması

Meclis genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının uygulandığı, bu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

TBMM'den
03.07.2020 00:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:09

Meclis genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının uygulandığı, bu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları" yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldığına işaret edildi. Bu kapsamda herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun kullanıldığının tespit edildiğine işaret edilerek, bu nedenle Mart 2020'de idari personel için aralarında Netflix'in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasının getirildiği hatırlatıldı.

Meclis'in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlamanın, 26 Haziran Cuma gününden itibaren kurum geneline uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, TBMM genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının zaten uygulandığı, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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