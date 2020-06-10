TBMM'den "Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı" iddiasına yalanlama TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "TBMM Genel Sekreterliği katının karantinaya alındığı"na ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "TBMM Genel Sekreterliği katının karantinaya alındığı"na ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kumbuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Sekreterlikte kat görevlisi olarak çalışan bir personele, izinli olduğu dönemde Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirtti.

Söz konusu personelin tedavisi sürdüğü için göreve başlatılmadığını ifade eden Kumbuzoğlu, "Kovid-19 teşhisi konulan personelimizin, daha önce temas halinde bulunduğu tespit edilen personel de koronavirüs testinden geçirilerek tedbir amacıyla evlerine gönderilmiştir." dedi.

"Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı" iddiasını yalanlayan Kumbuzoğlu, Meclis personelinin tamamının, belli periyotlarla Kovid-19 testinden geçirildiğini bildirdi.

Kovid-19'la mücadele sürecinde her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Kumbuzoğlu, "Bu hassas dönemde bu tür haberleri yapmadan önce bizleri arayarak bilgi aldıktan sonra haber yapmanın, doğru ve sorumlu habercilik adına isabetli bir tavır olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA