TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendiANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

30.10.2019 02:32
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

Kaynak: İHA

VİDEO: TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
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