TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendiANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
30.10.2019 02:32
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
Kaynak: İHA
VİDEO: TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi