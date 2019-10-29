TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendiANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
29.10.2019 17:29
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
Kaynak: İHA
VİDEO: TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi