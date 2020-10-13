TBMM'den Ermenistan'ın vurduğu Azerbaycan'da inceleme
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TBMM'den Ermenistan'ın vurduğu Azerbaycan'da inceleme

13.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:05
TBMM'den Ermenistan'ın vurduğu Azerbaycan'da inceleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, kuracakları alt komisyonun, Azerbaycan'da vurulan sivil yerleşim alanlarında inceleme ve araştırma yapacağını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, kuracakları alt komisyonun, Azerbaycan'da vurulan sivil yerleşim alanlarında inceleme ve araştırma yapacağını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ile başlayan gerilim ve çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ve Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın durumu hakkında' alt komisyon kuracağız. Azerbaycan'da vurulan sivil yerleşim alanlarında incelemeler ve araştırmalar yapacak olan komisyon, Ermenistan'ın pervasızca işlediği savaş suçlarına rağmen uluslararası kınayıcı ve önleyici kuruluşların ölüm sessizliğine karşı bir çıkış olacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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